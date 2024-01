Melucci sotto accusa: Lonoce e Di Gregorio firmano la mozione di sfiducia

Una decisione dolorosa ma ineludibile ha spinto i consiglieri comunali del Partito Democratico Lucio Lonoce ed Enzo Di Gregorio a promuovere una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rinaldo Melucci.

“Insieme abbiamo sostenuto la sua elezione e creduto nel progetto per la città. Abbiamo messo passione e impegno, ma di fronte alla virata incomprensibile del sindaco, che ha rinnegato il valore della comunità democratica, riteniamo che quell’esperienza possa considerarsi conclusa”, hanno dichiarato congiuntamente.

I due consiglieri, i più votati nelle elezioni del 2022, si appellano alla responsabilità di chi guida una comunità. “La vittoria di Melucci fu un segnale; il suo ribaltamento politico ha invece immobilizzato il Comune, mettendo in ginocchio le attività ordinarie. Non vogliamo farne parte”, hanno aggiunto, sottolineando la necessità di tornare alle urne per preservare la serietà e la coerenza politica.

Lonoce e Di Gregorio rivolgono un appello al buon senso dei consiglieri comunali, chiedendo loro di unirsi nella sottoscrizione e nel voto della mozione per garantire un futuro a Taranto e sfruttare le opportunità di finanziamento ancora disponibili. La città ora attende con trepidazione gli sviluppi di questa mozione che potrebbe ridefinire il corso politico e amministrativo locale.