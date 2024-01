Mamma di 42 anni trovata priva di vita sul letto

Trento si trova nel cuore di un mistero dopo la tragica scoperta della morte di Maria Antonietta Panico, 42 anni, originaria di Torchiarolo in provincia di Brindisi. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Vicenza, riversa sul letto con evidenti segni di sangue.

Il macabro ritrovamento è stato effettuato dall’ex marito, avvisato dalla preoccupata figlia 16enne, che non aveva notizie della madre da due giorni. Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il medico legale e il pubblico ministero di turno.

Le prime indagini indicano che la donna potrebbe essere morta almeno due giorni prima del suo ritrovamento. Tuttavia, il verdetto definitivo è subordinato all’esame autoptico preliminare attualmente in corso. La Procura sta conducendo interrogatori e gli inquirenti si riservano ulteriori accertamenti.

Il medico legale ha dichiarato che non sono visibili ferite da taglio sul corpo della vittima, lasciando aperte diverse ipotesi sulla causa del decesso. Solo dopo l’autopsia sarà possibile stabilire se si tratti di omicidio o di morte naturale.

La Procura sta analizzando i tabulati telefonici di Maria Antonietta Panico, nella speranza di trovare messaggi o telefonate che possano fornire indicazioni cruciali per l’indagine.

Chi era Maria Antonietta Panico?

La vittima, madre di una ragazza di 16 anni, era separata dall’ex marito e attualmente legata a un nuovo compagno. Conosciuta a Trento per il suo impegno politico, nel 2018 si era candidata a supporto del governatore Fugatti, mentre nel 2020 aveva partecipato alle elezioni comunali con la lista Civica a sostegno di Andrea Merler, attualmente consigliere comunale.

Merler, visibilmente scosso dalla notizia, ha ricordato Panico come una persona di grande disponibilità e gentilezza. Notando un cambiamento nell’ultimo incontro, descrivendola come fragile e non totalmente lucida, ha aggiunto che la donna aveva recentemente lasciato il lavoro alla ricerca di nuove opportunità.

Il 21 gennaio, Maria Antonietta Panico avrebbe compiuto 43 anni, ma invece di festeggiare, la comunità è ora sconvolta dalla perdita di una figura tanto nota e stimata.