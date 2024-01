Sostieni gli amici a quattro zampe: dona ora per la protezione animali in Puglia

In un mondo dove la tutela degli animali diventa sempre più prioritaria, la Puglia si distingue con una campagna straordinaria nel 2024. “Dona ora per la protezione animali in Puglia” è più di un appello, è una missione per creare un futuro migliore per gli animali nella regione.

Ogni donazione, grande o piccola, ha un impatto significativo. Con il tuo sostegno, le sedi LNDC Animal Protection in Puglia, situate in località come Giovinazzo, Monopoli e Trani e tante altre, possono continuare a offrire assistenza essenziale agli animali in difficoltà.

Le tue donazioni aiutano a finanziare cure veterinarie, cibo, rifugio e programmi educativi. Con “Dona ora per la protezione animali in Puglia”, puoi essere parte di un movimento che si impegna attivamente per il benessere e la sicurezza degli animali.

Essere un donatore significa entrare in una comunità di persone che condividono la stessa passione e impegno per la protezione degli animali. Ogni contributo è un passo verso un futuro in cui tutti gli animali sono trattati con il rispetto e la cura che meritano.

Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection, sottolinea: “Le vostre donazioni sono essenziali per mantenere vive le nostre attività. Ogni gesto di generosità è un segno di speranza per gli animali che assistiamo ogni giorno.”

Visita il sito ufficiale [https://www.lndcanimalprotection.org/chi-siamo/#le-nostre-sedi] per maggiori dettagli sulle sedi e su come donare.