Critica carenza di personale nei Vigili del Fuoco nella BAT

La critica carenza di personale nei Vigili del Fuoco Bat è diventata un problema urgente che richiede attenzione immediata. Un recente studio ha rivelato che questa carenza è più del doppio rispetto alla media nazionale, oscillando tra il 7% e il 14% nell’area di Bat, una situazione che minaccia direttamente l’efficienza e la sicurezza del soccorso in questa regione.

Ruggiero Doronzo e Giuseppe Rizzi, rispettivamente coordinatore e responsabile territoriale della Fp Cgil Vvf Bat, hanno messo in luce questa preoccupante realtà. Hanno evidenziato che la pianta organica dei Vigili del Fuoco di Barletta soffre di un deficit di 14 unità qualificate e 4 vigili permanenti. Questa carenza di personale qualificato e autisti, oggi, solleva seri dubbi sulla capacità di risposta efficace in situazioni di emergenza.

Doronzo e Rizzi hanno sottolineato che l’aumento del carico di lavoro, con un salto dai 700mila interventi del 2013 a oltre un milione nel 2023, rende la situazione ancora più critica. L’eccessivo ricorso alle ore di straordinario, diventato ormai la norma, non fa che aggravare il problema, aumentando il rischio di infortuni tra il personale.

La soluzione proposta include un’anticipazione delle assunzioni in vista dei pensionamenti e dei passaggi di qualifica, nonché una revisione dei Decreti Ministeriali sulle piante organiche. Un altro aspetto critico riguarda la necessità di un distaccamento per ridurre le distanze tra il Comando e i Comuni di Minervino, Spinazzola e l’alta Murgia, per garantire un soccorso più rapido ed efficiente.

Il bisogno di interventi immediati e strutturali è evidente. La carenza di personale nei Vigili del Fuoco Bat non è solo una questione di numeri, ma una reale minaccia per la sicurezza dei cittadini e l’efficienza del servizio di soccorso. Questa situazione richiede una soluzione pronta e efficace per evitare rischi maggiori per la comunità.