San Giorgio Ionico si prepara a valorizzare il patrimonio paesaggistico: il progetto del parco delle “Tagghiate” prende forma

Il Comune di San Giorgio Ionico chiude il 2023 con una notizia entusiasmante per la comunità, annunciando il successo nel conseguire contributi regionali mirati all’implementazione degli strumenti di governance. L’11 dicembre 2023, con il Decreto Dirigenziale n.173, la Regione Puglia ha riconosciuto al Comune contributi per un ammontare di 10.000 euro, confermando il quinto posto nella graduatoria finale tra quattordici enti beneficiari su tutto il territorio regionale.

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tripaldi, sottolinea l’importanza di questo riconoscimento e annuncia la destinazione delle risorse finanziarie al progetto di tutela e salvaguardia del territorio comunale, in particolare del parco delle “Tagghiate”. Quest’area, conosciuta per la sua rilevanza paesaggistica e il forte legame con l’identità locale, diventerà il fulcro di un innovativo Ecomuseo.

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, mira non solo alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico ma anche alla promozione di uno dei luoghi più significativi per la comunità. L’Ecomuseo non si limiterà a essere un semplice osservatore dell’ambiente naturale ma un luogo dinamico e coinvolgente, dove la comunità potrà vivere esperienze a 360 gradi.

Il parco delle “Tagghiate” sarà trasformato in un palcoscenico vivente, con spazi dedicati a incontri, convivialità, esperienze e laboratori legati alla storia locale agricola e artigianale. Sarà inoltre sede di workshop tematici, contribuendo così alla creazione di un legame più stretto tra la comunità e il proprio patrimonio culturale e ambientale.

Il progetto si propone di sensibilizzare i cittadini sulla valorizzazione del patrimonio locale, restituendo valore ai luoghi della vita quotidiana e alle persone che li abitano. L’Ecomuseo delle “Tagghiate” sarà un importante passo avanti per San Giorgio Ionico nella promozione e nella salvaguardia del suo straordinario patrimonio paesaggistico.