Scoperta a Martina Franca: venduti come locali, eran prodotti industriali

A Taranto, l’Operazione NAS ha svelato una pratica ingannevole nel settore alimentare. Alcuni prodotti, venduti come artigianali e locali in una nota macelleria, si sono rivelati essere di produzione industriale.

I Carabinieri del N.A.S., in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, hanno eseguito controlli in un esercizio di macelleria a Martina Franca, rivelando che prodotti come capocollo, pancetta e salsiccia, erano in realtà prodotti industriali. Questa scoperta ha messo in luce un caso di inganno ai danni dei consumatori sulla vera origine dei prodotti.

Il controllo ha portato al sequestro penale di circa 42 kg di questi prodotti. Inoltre, è stato riscontrato che il titolare non aveva indicato le procedure HACCP, essenziali per la sicurezza alimentare, portando al sequestro amministrativo di altri 86 kg di prodotti.

Questa scoperta mette in evidenza l’importanza della trasparenza e dell’onestà nel settore alimentare. Dimostra inoltre il ruolo cruciale delle forze dell’ordine nella tutela dei consumatori e nella garanzia della qualità alimentare.