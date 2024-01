“I pensieri di Pif” è il nuovo libro di Giuseppe Palmisano

Castellaneta. È di Castellaneta il poeta che, dopo ben 4 collaborazioni e 2 pubblicazioni personali diffusi, pubblica il terzo libro con 130 pagine tutte da sfogliare, tra un aforisma e un altro, con estrema eleganza; il libro è ordinabile online su Amazon e in tutti gli store Feltrinelli, Mondadori, IBS, ecc.

“I pensieri di Pif” è un libro di aforismi per sostenere e invogliare le nuove generazioni a pensare bene con la propria mente, anziché vivere all’avventura senza dedicarsi a degli obiettivi di vita; inoltre l’autore spiega come riuscire a coinvolgere i ragazzi per ottenere il pensiero proprio e non quello “comune”, senza condizionamenti esterni (influencer o testi di musica trash/trap che invogliano i ragazzini, inconsciamente, alla violenza).

Giuseppe Palmisano, poeta e musicista, è già autore di una collana di poesia contemporanea “Isole” (Dantebus Edizioni, 2021), del libro “Il diario sottile (2022) e di varie collaborazioni con altri autori di varie pubblicazioni poetiche antologiche come “L’Italia che lavora: tra sogno e realtà” (Apollo Edizioni, 2021), “I maestri” (Penna D’autore Editore, 2021), “Verrà il mattino e avrà un tuo verso – Poesie d’amore” (Aletti Editore, 2021) e “I cento di Ciaia – Rispetto ed armonia per la vita” (Lupi Editore, 2021).

All’età di 8 anni Palmisano comincia ad intraprendere gli studi del flauto traverso presso la Scuola Civica di Musica “Arcangelo Corelli” di Castellaneta (TA) sotto la guida del prof. Davide Giove; nel corso dei primi anni si interfaccia con maestri di grande spessore in varie masterclass, seminari e campus: questo gli porta a completare gli studi laureandosi col massimo dei voti presso il conservatorio “Duni” di Matera sotto la guida della prof.ssa Anna Lisa Pisanu e vincendo concorsi nazionali e internazionali in Italia, a Londra, Sarajevo, Belgrado, Parigi e Los Angeles.

In qualità di musicista Palmisano ha inoltre inciso il disco “Origin” nel 2021 e vari singoli come “Astral freedom – new version” e “Wednesday”, accostando il suono del flauto traverso ai suoni elettronici, presentandoli anche presso l’associazione di benevolenza “Ninnavita” con sede a Montrèal in Canada dove collabora in consiglio di amministrazione e offre le sue competenze artistiche.

Nel corso della sua carriera Giuseppe Palmisano ha collaborato con vari artisti, come Mogol e Amii Stewart, comparendo in qualità di musicista su Sky al programma “Italia’s got talent”, in occasioni concertistiche, cameristiche e spettacoli di ogni genere; è stato sempre appassionato della creatività, non solo con le note musicali ma soprattutto con le parole; la poesia è stata, per lui, la compagna di viaggio durante i suoi studi e che tutt’oggi, grazie a lei, si sfoga dinnanzi al suo passato non poco piacevole, malgrado il bullismo. Il nome d’arte di Giuseppe Palmisano è Pif, derivato e determinante per la sua vita e il suo cammino contro ogni forma di discriminazione.