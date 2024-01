Operazione antidroga in Puglia: arresti e sequestri a Foggia

L’Operazione Antidroga, condotta dalla procura di Foggia, ha portato a risultati significativi. Nelle prime ore di questa mattina, la guardia di finanza ha arrestato quattro persone per traffico e spaccio di droga. L’azione, concentrata tra Orta Nova e Foggia, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il crimine organizzato nella regione.

Tra gli arrestati, A. G., 53 anni, e P. F., 57 anni, entrambi di Orta Nova, sono stati riconosciuti come membri di spicco del clan locale e sono stati condotti in carcere. Inoltre, C. C., 22 anni, e S. O., 45 anni, entrambi di Foggia, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Le indagini, avviate nel marzo scorso, hanno preso una svolta cruciale dopo il sequestro di 1 kg di cocaina durante un controllo stradale. I finanzieri hanno scoperto che la droga veniva nascosta nelle campagne di Orta Nova e che gli indagati utilizzavano telefoni criptati per le comunicazioni. Questo dettaglio ha permesso di delineare i canali di rifornimento e di intervenire in modo efficace.

Durante l’operazione , sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina e sono state effettuate numerose arresti in flagranza di reato, non direttamente collegati agli ordini del giorno, ma ugualmente significativi nel contesto dell’indagine. Questi risultati dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze illecite, un problema che continua a preoccupare la comunità locale e le autorità.

L’operazione è un esempio di come indagini accurate e azioni mirate possano portare a risultati concreti nella lotta al crimine. Questo sforzo congiunto tra diversi organi di sicurezza è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.