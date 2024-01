Benvenuti a Taranto ai nuovi 15 poliziotti

In una cerimonia che ha visto la partecipazione del Questore Massimo Gambino, oggi sono state ufficialmente integrate nell’organico della Questura di Taranto 15 nuove unità del ruolo Agenti / Assistenti. Giunte da altre sedi della Polizia di Stato in diverse regioni, questi nuovi membri contribuiranno al potenziamento degli organici della Questura e dei Commissariati locali.

L’arrivo degli Assistenti è stato accolto con grande entusiasmo e cordialità dal Questore Gambino, il quale ha evidenziato l’importanza di questa integrazione per rafforzare le attività di controllo del territorio nel capoluogo e nei Comuni di Grottaglie, Manduria e Martina Franca, dove sono ubicati i Commissariati distaccati.

L’attenzione costante sulla sicurezza del territorio è un imperativo per garantire la presenza costante della Polizia di Stato in città. Questo impegno si traduce anche nella predisposizione di servizi straordinari di alto impatto, come quelli svolti durante il periodo estivo e le festività natalizie. Numerosi sono stati i servizi predisposti a Taranto e nella Provincia, con il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile.

Il Questore ha espresso il suo augurio ai nuovi arrivati, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di professionalità, competenza e vicinanza alla cittadinanza. La Polizia di Stato, attraverso l’apporto di queste nuove risorse, continua il suo impegno costante per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Il ruolo degli Assistenti riveste una notevole importanza nel contesto dell’attività quotidiana delle forze dell’ordine, contribuendo in modo significativo alle operazioni di controllo e vigilanza. La comunità di Taranto accoglie con fiducia questa nuova ondata di rinforzi, auspicando che la collaborazione tra le nuove unità e gli altri membri della Polizia di Stato contribuirà a consolidare ulteriormente la sicurezza della città e dei suoi dintorni.