Inseguimento notturno a Massafra: tre arresti per droga

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno condotto un’operazione impressionante che ha portato all’arresto di tre giovani lucani per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il drammatico episodio ha avuto inizio quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, in un normale posto di controllo sulla statale 106 vicino a Palagiano, ha segnalato una vettura sospetta. All’intimazione di fermarsi, l’auto ha iniziato una pericolosa fuga, sfociata in un inseguimento notturno lungo le strade di Massafra. La fuga dei sospetti è terminata in Ginosa Marina, dove altri mezzi dei Carabinieri, coordinati dalla Centrale Operativa, avevano predisposto un blocco.

Durante l’inseguimento, i sospetti hanno cercato di disfarsi delle prove, lanciando involucri dal finestrino. Tuttavia, la loro azione è stata vana. I Carabinieri, ripercorrendo la rotta di fuga, hanno recuperato circa 400 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana.

I tre giovani, rispettando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo caso sottolinea l’importanza della vigilanza costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze illegali.

Questo “Inseguimento” non è solo un racconto di un’operazione di successo contro il crimine, ma anche un promemoria della continua lotta contro il traffico di droga. La tempestività e la professionalità dei Carabinieri hanno giocato un ruolo chiave nel garantire un esito positivo.