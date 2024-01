Consiglio regionale e “legalitria”

Consiglio Regionale in Puglia – Loredana Capone dalla parte dell’antimafia con i bookpodcast legalitria

Nella sala del Consiglio Regionale, le pareti risuonavano delle parole di Loredana Capone, Presidente del Consiglio in Puglia. Si è espressa con vigore in occasione della presentazione delle iniziative della cooperativa Radici Future, che ha annunciato, un evento innovativo, il “Legalitria book-podcast festival antimafia”.

Loredana Capone – “Uscire dagli stili e dalle forme di lettura tradizionale è aprire una possibilità di comprensione a un pubblico più ampio”.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di superare i limiti delle forme di comunicazione, per raggiungere un pubblico più vasto e diversificato. Il fulcro del discorso della presidente è stato il concetto di legalità come strumento essenziale per influenzare il cambiamento della società. Ha enfatizzato la necessità di abbandonare linguaggi offensivi e denigratori che, minano la dignità delle donne, definendo gli obiettivi da raggiungere attraverso un dialogo costruttivo con le nuove generazioni, a partire dall’educazione dei bambini.

Durante l’incontro,ha evidenziato, come le offese non siano solo un affronto personale, ma rappresentino una vera e propria violenza che compromette persino il principio fondamentale sancito nell’articolo terzo della Costituzione italiana. Ha sottolineato l’impegno a lungo termine necessario per promuovere la legalità, riconoscendo che strade innovative, come i podcast, sono uno dei veicoli percorribili. Ha argomentato che leggere non è solo un’attività di crescita personale, ma che comunicare con i giovani richiede un investimento fondamentale di fiducia.

Il festival “Legalitria bookpodcast antimafia” si configura come un’opportunità per coinvolgere un vasto pubblico e promuovere la consapevolezza sulla legalità e contro le manifestazioni della mafia, attraverso la fusione innovativa tra il mondo della letteratura e l’accessibilità dei podcast.