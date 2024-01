Tragedia dell’epifania: Poliziotto muore per malore alla guida dell’auto

La comunità di Foggia è stata scossa dalla tragica notizia della morte del poliziotto Cosimo Ciro Giannini, avvenuta ieri sera intorno alle 22 in via Paolo Telesforo.

Il 51enne poliziotto è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua auto.

Gli automobilisti di passaggio, testimoni dell’accaduto, hanno prontamente allertato i soccorsi, che sono giunti sul luogo in tempi rapidi.

Carabinieri e personale medico del 118 hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione nel tentativo disperato di salvare la vita del poliziotto.

Nonostante gli sforzi congiunti, purtroppo, ogni tentativo è risultato vano, e Cosimo Ciro Giannini è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente.

Al momento, le circostanze esatte del malore non sono ancora chiare, e le autorità stanno conducendo un’indagine per comprendere meglio quanto accaduto. Si tratta di un momento di grande tristezza per la famiglia di Giannini e per l’intera forza dell’ordine, che ha perso un collega devoto e impegnato.