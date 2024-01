Sequestro record a Mola di Bari: coppia arrestata con 8 chili di droga

Sequestro record a Mola di Bari: una scoperta sorprendente ha portato all’arresto di una coppia per detenzione di stupefacenti. Nel tranquillo comune di Mola di Bari, una routine di controllo dei carabinieri si è trasformata in una delle più significative operazioni anti-droga della regione.

Durante un controllo di routine, i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine. Lo scopo era eseguire un ordine di carcerazione, ma ciò che hanno scoperto ha superato ogni aspettativa: 7,5 chili di marijuana e 1,1 chili di hashish, un quantitativo raramente visto in quest’area.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente bloccato. Questo ha portato alla scoperta dei narcotici nell’appartamento che condivideva con la sua compagna di 43 anni. Il sequestro record a Mola di Bari ha così assunto una dimensione ancora più grave.

La coppia è stata arrestata in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, inviando entrambi in carcere. Questo caso sottolinea la gravità del problema dello spaccio di droga in Puglia e la costante lotta delle forze dell’ordine contro questo flagello.

Il sequestro record a Mola di Bari non è solo un fatto di cronaca, ma pone in evidenza l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nella lotta contro il narcotraffico. Questo evento ha risvegliato la comunità locale sull’impatto che la droga ha sul tessuto sociale.

La lotta al narcotraffico rimane una priorità assoluta per garantire la sicurezza dei cittadini. Il sequestro record a Mola di Bari rappresenta un successo significativo per le forze dell’ordine, ma allo stesso tempo un monito sulla persistenza di queste attività illegali.