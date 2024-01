Furti a Barletta, arrestati due ladri foggiani

La città di Barletta è stata recentemente teatro di una notevole operazione di polizia: i furti a Barletta hanno avuto un epilogo con l’arresto di due uomini provenienti da Foggia, di età 45 e 49 anni. Questo arresto ha segnato la fine di una serie di crimini che hanno turbato la comunità.

Il primo incidente ha avuto luogo in un negozio di ottica, dove i malviventi hanno sottratto diversi occhiali da sole. Il secondo furto si è verificato in una farmacia, dove i due uomini, fingendosi clienti in cerca di informazioni, hanno rubato alcuni prodotti dall’espositore.

Le indagini condotte dalla polizia di Barletta hanno portato all’identificazione dei due soggetti, i quali avevano precedenti specifici per crimini simili. La loro cattura è stata possibile grazie all’intervento coordinato tra le forze dell’ordine locali e la Squadra Mobile.

