Carabinieri di Lecce: intensa attività durante il periodo natalizio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato i servizi di controllo del territorio durante le festività natalizie, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sulla guida sotto l’influenza di alcool e droghe, considerate minacce significative per la sicurezza stradale.

L’impegno dei Carabinieri si è tradotto in decine di posti di blocco ad alta visibilità, inclusi quelli con l’ausilio dei Carabinieri Cinofili e del Nucleo Elicotteristi. I controlli su persone e mezzi hanno portato alla ritirata della patente di guida per coloro risultati positivi ai test di alcol e droghe, con procedimenti penali nei casi più gravi.

Nel contesto delle festività, i Carabinieri Artificieri e Antisabotaggio hanno svolto un ruolo chiave nella campagna informativa sul corretto uso dei materiali pirotecnici. Gli sforzi hanno portato al sequestro di quasi diecimila articoli pirotecnici per oltre 42 kg di massa attiva. Un esercente è stato segnalato alla Procura della Repubblica per violazioni delle normative in materia.

Per garantire maggiore sicurezza, speciali pattugliamenti con Carabinieri in Grande Uniforme Storica sono stati predisposti nei centri storici della provincia, contribuendo a rassicurare cittadini e turisti nelle giornate di maggiore afflusso.

Il Comando Provinciale ha proseguito la “Campagna di Sicurezza per gli Anziani”, identificando presunti responsabili in alcuni casi, sottoposti a misure cautelari personali.

Inoltre, l’Arma non è rimasta indifferente alla violenza sulle donne, partecipando ad incontri informativi in collaborazione con il Club Soroptimist di Lecce. Diversi soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per presunte violazioni.

Con questi servizi straordinari, i Carabinieri di Lecce hanno dimostrato un impegno incrollabile nella promozione della legalità e nella salvaguardia della sicurezza della comunità durante le festività natalizie. La loro costante presenza e dedizione riflettono i valori di coraggio, professionalità, lealtà e sacrificio che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.