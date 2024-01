Scrive su fb: “Caro 2024, non portarmi via nessuno” ma il fidanzato muore subito dopo

Un tragico destino ha segnato l’inizio del nuovo anno per Luana e la comunità di Mesagne. Pierpaolo Colapinto, un giovane cuoco di 32 anni, ha perso la vita a causa di un malore fatale.

Il dramma si è consumato nella casa della ragazza, dove Colapinto trascorreva i giorni di festa. Reduce da una lunga giornata di lavoro nel ristorante di Manduria, il cuoco aveva preparato con passione il cenone di Capodanno. Tornato a casa, ha fatto una doccia e, improvvisamente, si è accasciato, perdendo la vita di fronte alla sua compagna.

Una tragedia che ha lasciato la comunità di Mesagne sconvolta. Luana, poco prima della terribile vicenda, aveva condiviso sui social un messaggio emblematico: “Caro 2024, non portarmi via nessuno”. Un presentimento che si è trasformato in realtà poche ore dopo, quando il suo compagno è stato strappato alla vita. Il giovane cuoco, originario di Mesagne, lavorava nel ristorante di Manduria (Taranto) e aveva trascorso la serata del 31 dicembre manifestando sintomi di malessere.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale, con il sito Mesagne nel cuore che ha espresso il proprio cordoglio sui social: “Questo 2024 non poteva iniziare nel peggiore dei modi! Stanotte un nostro amico caro… Pierpaolo Colapinto è venuto a mancare improvvisamente.

I dettagli dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre amici e familiari piangono la prematura scomparsa di un giovane talento culinario.