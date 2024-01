Molfetta: l’assessore Minuto rivendica quanto fatto per la sicurezza della comunità cittadina

Hanno fatto il giro d’Italia le immagini provenienti da Molfetta dell’automobile rovesciata e riempita di fuochi d’artificio a Capodanno. Di episodi, ancora più gravi e incresciosi, è ricca come si sa la cronaca della notte di San Silvestro del 2023, senza soluzione di continuità con quanto accaduto e temiamo accadrà negli anni a venire. Le ordinanze, che molti Comuni emanano, con divieti vari, hanno poco o nessun potere di interdizione su certe frange di esaltati.

L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Molfetta Anna Maria Minuto, esponente della Lega con un passato in Forza Italia anche come senatrice, tuttavia rivendica con risolutezza l’iniziativa presa dalla giunta della quale è parte, quella di aver ottenuto un aumento di 7 unità per l’organico della locale stazione dei Carabinieri. E’ anche grazie a questo prezioso innesto che, sostiene Minuto, si è arrivati alla i rapida individuazione di un fatto increscioso, che non fa minimamente onore all’immagine dell’onesta comunità molfettese, alla quale sente l’orgoglio di appartenere.