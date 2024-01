Incendio a Minervino Murge: nessun ferito in ditta rifiuti

Un grave incendio a Minervino Murge ha coinvolto il capannone della ditta “Raccolgo Srl”, specializzata nella raccolta di rifiuti e igiene urbana. Fortunatamente, nessun dipendente è stato ferito o intossicato.

Il fuoco, scoppiato intorno alle due del pomeriggio, sembra essere partito accidentalmente da un veicolo all’interno del deposito, causando danni a diversi mezzi. La prontezza degli interventi ha permesso di contenere l’incendio e di evitare conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta, che con tre mezzi, di cui due autobotti, hanno lavorato intensamente per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. La polizia locale ha collaborato nell’operazione.

La sindaca di Minervino, Lalla Mancini, ha informato le autorità competenti, inclusa l’Arpa Puglia, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che ha avviato campionamenti e analisi per valutare eventuali impatti ambientali. La sindaca ha inoltre invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre come misura precauzionale, in attesa dei risultati degli esami dell’Arpa.

Questo incidente solleva questioni importanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come quello della gestione dei rifiuti. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Trani, sono in corso per determinare le cause esatte dell’incendio.

Dopo l’incendio a Minervino Murge, è fondamentale rivedere le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire incidenti simili. La salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere sempre una priorità.

L’intervento tempestivo dell’Arpa Puglia evidenzia l’importanza di monitorare l’impatto ambientale in seguito a incidenti industriali. La responsabilità di proteggere l’ambiente è un compito condiviso tra aziende, autorità locali e comunità.

La comunità di Minervino Murge ha dimostrato resilienza e collaborazione di fronte a questo incidente. Mentre le indagini proseguono, resta la speranza che eventi simili possano essere prevenuti in futuro attraverso misure di sicurezza più rigorose e una maggiore consapevolezza ambientale.