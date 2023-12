OSTUNI: ARRESTATO GIOVANE PER DETENZIONE DI DROGA, OBBLIGO DI DIMORA DISPOSTO DAL GIUDICE

Nella costante lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, le forze dell’ordine di Ostuni hanno compiuto un significativo passo avanti nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Il giovane ostunese di ventitré anni, già noto alle autorità, è stato arrestato in flagranza di reato.

Il Commissariato di Polizia di Ostuni ha eseguito l’arresto durante un’operazione mirata, coordinata dal Questore di Brindisi, Annino Gargano. Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana, parte dei quali accuratamente suddivisi in singole dosi, insieme a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Le azioni di contrasto allo spaccio, fondamentali per garantire la sicurezza del territorio, hanno portato il giovane di fronte alla giustizia. Dopo l’arresto, avvenuto per detenzione a fini di spaccio, il Pubblico Ministero della Procura di Brindisi ha disposto gli arresti domiciliari.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi ha successivamente convalidato l’arresto, applicando una misura cautelare di particolare rilevanza. Il giovane ostunese è ora soggetto all’obbligo di dimora nella “Città Bianca”, misura che mira a garantire il controllo e a impedire la sua presenza in determinate zone del territorio.