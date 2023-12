Sangue sulle strade pugliesi: due vite spezzate e tre bambini ferite

Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquillità della serata lungo la strada provinciale Trani-Corato, con un bilancio che segna due vite spezzate e numerose persone ferite, tra cui tre bambine.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18, coinvolgendo tre veicoli sulla strada che collega Trani a Corato. La tragedia ha lasciato nove persone ferite, di cui tre sono bambine, mentre due uomini hanno perso la vita.

La dinamica dell’incidente sembra essere stata causata da un malore accusato da uno degli automobilisti. La vittima, al volante di una Peugeot diretta a Corato, avrebbe invaso la corsia opposta, provocando una collisione frontale con una Suzuki che trasportava una famiglia composta da cinque persone, inclusi tre minori.

Una terza vettura, un’Opel Meriva con cinque occupanti, è rimasta coinvolta nello scontro con la Suzuki. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di Stato e locale, insieme agli operatori del servizio sanitario del 118 e ai vigili del fuoco.

Il loro intervento è stato cruciale per estrarre le vittime intrappolate tra le lamiere contorte.

L’ennesima tragedia sulle strade pugliesi solleva nuovamente il dibattito sulla sicurezza stradale e pone l’accento sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida. La comunità locale è ora unita nel dolore per la perdita di due vite e nell’auspicio di una pronta guarigione per i feriti, in particolare le tre bambine coinvolte nel tragico incidente.