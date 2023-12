Il ponte girevole di Taranto apre per l’ultima volta

Venerdì prossimo, 29 dicembre alle ore 05.00 locali, è prevista l’apertura ordinaria del ponte girevole di Taranto, ultima per quest’anno, per consentire il transito di una Nave Militare.

Un evento che richiederà l’attenzione e la collaborazione della comunità locale. Il ponte, elemento chiave della viabilità locale, sarà aperto per permettere il passaggio della nave militare secondo il consueto orario stabilito.

Tuttavia, è importante notare che, in caso di emergenze, il ponte potrà essere chiuso anticipatamente con un preavviso di almeno 30 minuti. Questa misura è stata adottata per garantire la massima sicurezza e per consentire il transito rapido di mezzi d’emergenza, come ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e autopattuglie.

La tempistica di chiusura preventiva mira a minimizzare l’impatto sul traffico e a assicurare una risposta tempestiva in situazioni critiche. Il Comando Interregionale Marittimo Sud invita la cittadinanza a essere consapevole di questa apertura straordinaria e a pianificare eventuali spostamenti, tenendo presente la possibilità di chiusura anticipata del ponte in caso di emergenza.

La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della comunità durante questo evento. Si consiglia di rimanere informati sugli aggiornamenti relativi all’apertura del ponte consultando i canali ufficiali del Comune e seguendo le indicazioni delle autorità locali. La sicurezza e la tempestività nelle risposte d’emergenza restano al centro delle priorità della città di Taranto.