Ritarda all’appuntamento e danno l’allarme: trovato morto 22enne

Una giornata che si è trasformata improvvisamente in tragedia nel quartiere Umbertino di Bari con la scoperta del corpo senza vita di Domenico Bonamico, giovane di 22 anni, nella sua abitazione in via Montenegro.

La drammatica scoperta è stata fatta intorno alle 17 da alcuni amici che avevano appuntamento con il ragazzo e, non vedendolo arrivare né ricevendo risposta alle chiamate, hanno prontamente allertato i vigili del fuoco.I soccorsi sono giunti prontamente, ma l’appartamento era chiuso dall’interno, costringendo i soccorritori a forzare l’ingresso.

Una volta dentro, la terribile conferma: il corpo senza vita di Domenico è stato trovato nella vasca da bagno. Carabinieri e personale del servizio 118 hanno constatato il decesso, ma dalle prime indagini sembrerebbero esclusi sia l’omicidio che un possibile suicidio.

Si ipotizza, al momento, un malore come possibile causa della morte improvvisa del giovane barese. Tuttavia, per chiarire le circostanze del decesso, è stata disposta l’autopsia sul corpo del 22enne.