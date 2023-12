Tragedia a Taranto: Sindacalista Paolo Frascella perde la vita in un incidente stradale

Nella notte di domenica un grave incidente sulla Taranto-Massafra ha segnato la fine della vita di Paolo Frascella, noto sindacalista locale di 66 anni e reggente Fai-Cisl Puglia.

Alla guida della sua Audi, Frascella ha impattato violentemente contro un pilone in cemento, causando gravi ferite.Trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata dai sanitari del 118, le speranze di salvare Frascella si sono infrante quando ha perso la vita poco dopo il suo arrivo.

Gli agenti della Polizia, intervenuti prontamente, hanno soccorso il ferito estraendolo dall’auto. L’ipotesi di un colpo di sonno come causa dell’incidente è al vaglio delle autorità.La notizia della tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità sindacale e non solo.

Il Segretario Generale della Fai-Cisl nazionale, Onofrio Rota, ha espresso il suo dolore su Facebook, definendo Frascella un “amico caro e collega competente”.

Rota ha ricordato il sindacalista come una figura leale, fraterna e impegnata nel sindacato per lungo corso.Paolo Frascella, classe 1958 e tarantino di nascita, ha dedicato gran parte della sua vita alla causa sindacale. Da operatore e Segretario territoriale della Fisba e della Fai, fino a diventare Segretario regionale nel 2001, ha contribuito attivamente alle lotte sindacali, dalla difesa dei lavoratori agricoli alle battaglie per la ripresa dell’olivicoltura pugliese colpita dalla xylella.

Il cordoglio della Fai-Cisl nazionale si estende a tutte le strutture regionali e territoriali, alla Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche e all’associazione dei liberi produttori agricoli Terra Viva. La scomparsa di Paolo Frascella lascia un vuoto nel mondo sindacale e nella comunità locale, che lo ricorderà per la sua umanità e dedizione alle cause più nobili.