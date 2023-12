Fa un tuffo in piscina e muore un 26enne

Una tragedia ha scosso il quartiere Poggiofranco, precisamente a Villa Camilla, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita durante un tranquillo bagno in piscina. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. Non appena la gravità della situazione è emersa, è stato richiesto l’intervento immediato del 118, con ambulanze provenienti dalla vicina postazione del Policlinico.

L’arrivo tempestivo dell’equipe medica ha fatto ben sperare, ma purtroppo, nonostante gli sforzi intensivi e costanti, il giovane non è riuscito a sopravvivere. La rianimazione è stata eseguita per ben 40 minuti, con tentativi anche di intubazione, ma la situazione si è dimostrata irreversibile.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale per avviare le indagini necessarie a chiarire le circostanze della tragedia. La natura dell’accaduto ha sollevato diverse domande, e non è esclusa la possibilità che venga eseguita un’autopsia per approfondire ulteriormente la comprensione degli eventi che hanno portato alla morte del giovane.