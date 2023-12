Furto ingente a Lecce: ladri fuggono con 20mila euro

Furto Ingente a Lecce: una notte di terrore e incredulità per una coppia di cittadini di nazionalità indiana, gestori di una pizzeria locale. La loro casa, situata nel cuore pulsante di Lecce, è stata svaligiata, con i ladri che hanno portato via circa 20mila euro in contanti.

La scoperta è stata fatta ieri sera, quando la coppia è rientrata nella loro abitazione in viale Francesco Lo Re, scoprendo la porta d’ingresso forzata e i loro risparmi spariti. Il Furto Ingente a Lecce ha lasciato la città in allarme.

Gli agenti di polizia, arrivati sul posto, hanno immediatamente avviato le indagini. È stato richiesto l’intervento della polizia scientifica, nella speranza di raccogliere impronte digitali o altre prove che possano condurre ai colpevoli.

Sospetti e Indagini

Il Furto Ingente a Lecce si è verificato in una serata festiva, con le strade affollate di gente. Questo non ha scoraggiato i ladri, che potrebbero aver pianificato il furto sapendo che la coppia sarebbe stata fuori per lavoro.

Viale Lo Re, dove è avvenuto il furto, è una zona con molte attività commerciali e, presumibilmente, con diverse telecamere di sorveglianza. Gli investigatori sono fiduciosi che le registrazioni possano offrire indizi cruciali.

Prevenzione e Sicurezza

Questo episodio di Furto Ingente a Lecce solleva questioni importanti sulla sicurezza domestica. Gli esperti consigliano di investire in sistemi di sicurezza robusti e di essere sempre vigili sulle proprie proprietà.

Conclusione

Il Furto Ingente a Lecce è ancora oggetto di indagine. La comunità è invitata a fornire qualsiasi informazione utile che possa aiutare a catturare i responsabili.