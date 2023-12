“Abbiamo bisogno di aiuto”, la Guardia Costiera di Taranto salva una vita

Nella notte scorsa, un episodio di malore a bordo di una nave mercantile ha richiesto l’intervento immediato della Guardia Costiera di Taranto, dimostrando ancora una volta l’efficacia e la prontezza delle operazioni di soccorso marittimo.

Alle 00:30, la Capitaneria di Porto di Taranto ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una nave di bandiera portoghese, la “SIDER BILBAO”, ancorata in attesa di compiere le proprie operazioni commerciali nel porto dei Due Mari. La chiamata d’allarme segnalava un marittimo filippino di 55 anni, a bordo della nave, che presentava un grave malessere di natura intestinale, pur restando cosciente.

Il dispositivo di soccorso della Guardia Costiera, sempre operativo 24 ore su 24, è entrato in azione rapidamente. La motovedetta è salpata appena 5 minuti dopo la ricezione della chiamata di emergenza e ha raggiunto la nave in rada. Il marittimo sofferente è stato recuperato a bordo con l’ausilio di una biscaggina di bordo, una scaletta in corda e legno, calandosi autonomamente con l’aiuto di un altro membro dell’equipaggio della nave.

Le cure mediche immediate del personale del 118, presente sulla motovedetta, hanno fornito al marittimo il sollievo necessario. Nonostante la gravità della situazione intestinale, la pronta risposta della Guardia Costiera ha permesso di gestire l’emergenza in modo tempestivo, dimostrando la professionalità e l’efficienza delle forze di soccorso marittime presenti nel porto di Taranto.