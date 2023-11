Hiv e Aids: giornata mondiale di sensibilizzazione a Brindisi

La Giornata Mondiale Hiv Aids Brindisi segna un momento cruciale per la sensibilizzazione e la lotta contro l’Hiv e l’Aids. Scopri le iniziative dell’ospedale Perrino e l’importanza del test gratuito.”

Ogni anno, il primo dicembre, la Giornata Mondiale Hiv Aids Brindisi diventa un faro di consapevolezza nella lotta contro l’Hiv e l’Aids. Quest’anno, l’ospedale Perrino di Brindisi, tramite la sua unità operativa di Malattie infettive, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione unica, mirata principalmente ai giovani. Questa iniziativa ricorda l’importanza di effettuare il test per l’Hiv, disponibile gratuitamente senza prenotazione.

Il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, sottolinea come, nonostante la minore rilevanza mediatica rispetto agli anni ’90, l’Hiv e l’Aids rimangano tematiche cruciali. La Giornata Mondiale Hiv Aids Brindisi vuole rinnovare l’attenzione su questi argomenti, soprattutto per chi vive una vita sessuale attiva e variabile. Salvatore Minniti, direttore del reparto, enfatizza l’importanza della diagnosi precoce, che permette sia di non trasmettere il virus inconsapevolmente sia di iniziare tempestivamente le terapie antiretrovirali.

La Giornata Mondiale Hiv Aids Brindisi si pone come un momento di riflessione e azione. Il test per l’Hiv, accessibile presso l’ambulatorio di Malattie infettive, è un passo fondamentale verso la prevenzione e il controllo della malattia. Minniti aggiunge che il test è accompagnato da un colloquio con specialisti infettivologi, un aspetto vitale per gestire l’ansia e informare correttamente.

Il panorama regionale evidenzia una crescente necessità di sensibilizzazione. Secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, nel 2022, la Puglia ha registrato 130 nuove diagnosi di Hiv. Questo sottolinea l’importanza della Giornata Mondiale Hiv Aids Brindisi come momento di consapevolezza collettiva.

In conclusione, la Giornata Mondiale Hiv Aids Brindisi è un’opportunità per educare, sensibilizzare e promuovere la salute pubblica. La lotta contro l’Hiv e l’Aids passa attraverso la conoscenza e l’accesso ai servizi sanitari, un messaggio chiave di questa importante giornata.