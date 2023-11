Incendio a Mesagne: salvi grazie al pronto intervento

Un Incendio a Mesagne, in via San Vito, ha messo a rischio la vita di una famiglia ieri sera. Le fiamme, partite da un caminetto a bioetanolo, hanno rapidamente invaso il salotto, aggredendo un divano e alcuni suppellettili. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito.

Intervento Decisivo dei Vigili del Fuoco

La situazione sembrava critica quando le fiamme hanno iniziato a divampare. Tuttavia, l’efficace intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. La donna presente in casa con i suoi due bambini ha agito con prontezza, mettendosi in sicurezza in attesa dei soccorsi.

Danni Limitati ma Significativi

Sebbene l’incendio a Mesagne abbia interessato principalmente il salotto, il fumo ha causato danni in tutti gli ambienti dell’appartamento. Una tragedia sfiorata, che ricorda l’importanza della sicurezza domestica e dell’attenzione nell’uso di apparecchi riscaldanti.

La Sicurezza prima di Tutto

Questo incendio a Mesagne è un monito per tutti. È fondamentale verificare la sicurezza degli impianti domestici e avere sempre un piano di emergenza. La storia di questa famiglia è un esempio di coraggio e di come la prontezza possa fare la differenza in situazioni di pericolo.

Conclusione

Fortunatamente, in questo incidente a Mesagne, non ci sono state vittime. Un ringraziamento va ai vigili del fuoco, il cui intervento tempestivo ha evitato conseguenze ben più gravi.