Tragedia a Lecce: 16enne muore improvvisamente

Una notte di festa che avrebbe dovuto concludersi con gioia e spensieratezza ha invece lasciato la comunità di Lecce sconvolta, con la tragica scoperta del corpo senza vita di un sedicenne italo-africano.

Il giovane, trovato in via Duca d’Aosta nelle prime ore del mattino dell’8 novembre, ha visto la sua vita spezzata mentre faceva rientro a casa in bicicletta dopo aver festeggiato il suo compleanno.

L’autopsia, condotta per comprendere le circostanze della morte, ha rivelato un’inaspettata causa: scompenso cardiocircolatorio e respiratorio. La presenza di malformazioni congenite è stata esclusa, ma una stasi ematica su tutti gli organi ha indicato una crisi cardiaca improvvisa, un evento raro in un individuo così giovane e apparentemente sano.

Tuttavia, i medici non si sono fermati qui. La possibilità di una causa tossicologica è ora al centro delle indagini, alimentata dai sospetti dei carabinieri che suggeriscono il coinvolgimento in un contesto più ampio e pericoloso per il giovane.

Un’inchiesta è stata aperta dal pm Maria Vallefuoco, che valuterà attentamente l’ipotesi di una morte come conseguenza di un altro reato.

Al momento, non sono emersi indagati nell’inchiesta, ma la comunità resta in sospeso, cercando risposte a un evento così tragico e inaspettato.