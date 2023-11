Teatro Fusco: la commedia di Eduardo rivive con Geppy e Lorenzo Gleijeses

L’assessore Marti: «L’umorismo la farà da padrone, avremo due attori unici sul palco»



Una compagnia di attori sgangherati è chiamata a offrire i suoi servizi in un albergo di Bagnoli,

ma questo è solo l’inizio di guai, situazioni ai limiti dell’assurdo e pazzie più o meno inventate.

Al Teatro Fusco rivive la commedia di Eduardo De Filippo: sabato 25 e domenica 26 novembre

(ore 21.00 e ore 18.00) Geppy e Lorenzo Gleijeses saranno i protagonisti di “Uomo e

galantuomo”, per quello che è il secondo appuntamento con la straordinaria stagione di prosa

messa a punto dal Teatro Fusco in sinergia con l’amministrazione comunale, e con il supporto

del Teatro Pubblico Pugliese.

«Assisteremo a un’opera comica in cui sarà difficile trattenere le risate – ha dichiarato

l’assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –, questo non solo grazie

al testo geniale di De Filippo ma anche per merito di due giganti del teatro napoletano come

Geppy Gleijeses e suo figlio Lorenzo. Sono certo che la chiave umoristica dello spettacolo farà

tornare il pubblico a casa col sorriso».

“Uomo e galantuomo” è una commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1922 e poi limata nel

corso degli anni fino ad assumere lo schema attuale. La pièce che vedremo al Fusco, per la regia

di Armando Pugliese, narra le peripezie di un gruppo di attori non proprio sopraffini, che devono

misurarsi con intrecci amorosi, tradimenti, equivoci e una follia che diventa l’unica via per

evitare il carcere o persino dei duelli sanguinosi. Proverbiale la scena delle prove di Mala Nova

di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne

combina di tutti i colori. Un altro momento esilarante si consuma quando Gennaro, con i piedi

ustionati, si trova nella casa dei Tolentano, e con l’aiuto di chi è intorno a lui si siede su una

sedia; tuttavia, deve alzarsi per andare nel laboratorio del dottore che lo curerà e, avendo subito

ustioni solo sulla punta di un piede e sul tallone dell’altro deve fare attenzione a come muoversi.

Ma una volta in piedi, emette un urlo di dolore incredibile: ha messo a terra in modo sbagliato la

punta e il tallone. Le scene sono curate da Andrea Taddei, i costumi da Silvia Polidori. Le

musiche sono firmate da Paolo Coletta, il disegno delle luci da Umile Vainieri. Sul palco,

insieme ai due Glaijeses, anche Ernesto Mahieux, e poi Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino

Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco e Brunella

De Feudis. L’opera è portata in scena da GITIESSE Artisti Riuniti – Teatro della Toscana.

«Geppy e Lorenzo Gleijeses sono il teatro napoletano – il commento del direttore del Teatro

comunale Fusco, Michelangelo Busco –, e riporteranno in scena una commedia di Eduardo De

Filippo dalla storia centenaria, e di conseguenza tremendamente attuale. Ci sarà da ridere ma,

come in ogni umorismo, anche da riflettere e da emozionarsi. Sarà uno spettacolo unico».