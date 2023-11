Investimenti aeroportuali in Puglia: Caroppo (FI) denuncia il bluff di Vasile ed Emiliano

Nella giornata odierna, la Commissione Trasporti della Camera ha assistito a dichiarazioni esplosive da parte del deputato salentino Andrea Caroppo, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Trasporti e responsabile nazionale del Dipartimento Trasporti del partito. Caroppo ha sottolineato il suo allarme riguardo allo stato degli investimenti negli Aeroporti Pugliesi, accusando il presidente della Regione, Michele Emiliano, e il membro del Consiglio di Amministrazione (CDA) della società, Antonio Vasile, di un “grave e preoccupante bluff”.

Secondo le rivelazioni del deputato, negli ultimi 8 anni, corrispondenti al mandato di Emiliano come presidente della Regione e al periodo in cui Vasile ha ricoperto un ruolo chiave nel CDA di Aeroporti di Puglia, non è stato realizzato nemmeno il 30% degli investimenti programmati. Ciò solleva dubbi sulle promesse di sviluppo e sulla effettiva volontà di implementare progetti di crescita infrastrutturale nei principali aeroporti della regione.

Caroppo ha accusato la società di “trascinare” parte degli interventi previsti, sottolineando che alcuni di essi sono il risultato di progetti non realizzati negli anni precedenti. Questa situazione, secondo il deputato, evidenzia anni di annunci roboanti e di programmazioni faraoniche, sottolineando il divario tra le aspettative create e la realtà dei fatti.

L’apice di questa critica è stato raggiunto a fine luglio 2023, quando è stata organizzata una conferenza di presentazione di un piano d’investimenti per il periodo 2023-2028. Tuttavia, Caroppo rivela che il piano non era ancora stato ufficialmente presentato all’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) fino al 25 ottobre successivo, rivelando così un presunto bluff orchestrato dall’amministratore Vasile.

Il deputato ha descritto il lavoro di Vasile come quello di “veri e propri prestigiatori”, sottolineando la mancanza di trasparenza nella comunicazione degli investimenti e la reale volontà di portarli a termine. La critica di Caroppo non si è limitata a Vasile, ma si è estesa anche al presidente Emiliano, definendolo il “più grande degli illusionisti in Puglia”.

Caroppo ha concluso le sue dichiarazioni sottolineando che la verità è finalmente venuta a galla e che teme che ciò possa essere solo la punta dell’iceberg. Ha annunciato che il Ministero dei Trasporti avvierà un monitoraggio continuo per garantire la ripresa degli investimenti. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di avviare immediatamente un controllo incisivo sulla società, coinvolgendo anche il Collegio Sindacale di Aeroporti di Puglia nominato dal Ministero dei Trasporti, al fine di evitare future sorprese amare.

Il dibattito sullo stato degli investimenti negli Aeroporti Pugliesi si preannuncia acceso, con la necessità di chiarire la situazione e garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse destinate allo sviluppo infrastrutturale nella regione.