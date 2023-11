Spaccata notturna a Squinzano: macelleria derubata

Spaccata notturna a Squinzano: ladri infrangono la vetrata di una macelleria e sottraggono denaro. La comunità è allarmata dalla recrudescenza di furti.

Una Tecnica Audace

Nel cuore della notte, Squinzano è stata teatro di un furto audace. La Macelleria Raffaele, situata in via Mater Domini, è stata il bersaglio di una “spaccata” notturna. Un grosso masso di cemento è stato utilizzato per sfondare la vetrina e permettere ai ladri di accedere all’interno.

Il Bottino e l’Intervento dei Carabinieri

I malviventi sono riusciti a sottrarre circa mille euro dal registratore di cassa prima di fuggire indisturbati. I Carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina sono intervenuti per i rilievi del caso, dando il via alle indagini.

Ondata di Furti nel Salento

Questo episodio si inserisce in una serie di furti simili che stanno colpendo il Salento, da Novoli a Lecce. La tecnica della “spaccata” è diventata un modus operandi diffuso, colpendo diverse tipologie di esercizi commerciali.

Sicurezza e Prevenzione

Questo fenomeno solleva questioni importanti sulla sicurezza e sulla necessità di misure preventive più efficaci, specialmente in vista delle festività, periodo in cui tali crimini tendono ad aumentare.