IL PRESIDENTE MATTARELLA A TARANTO PER IL FESTIVAL DELLA CULTURA PARALIMPICA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà l’ospite d’onore a Taranto il prossimo 14 novembre in occasione della quarta edizione del Festival della cultura Paralimpica. Questo straordinario evento, promosso dal Comitato Italiano Paralimpico, è stato ufficialmente presentato oggi in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città.

L’evento si svilupperà su tre giornate, a partire dalla cerimonia inaugurale in cui è stata annunciata la partecipazione del Capo dello Stato. Il Festival avrà luogo principalmente nell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, ma coinvolgerà anche altri luoghi significativi della città.L’obiettivo di questa iniziativa è quello di promuovere una diversa percezione della disabilità, oltre a diffondere i valori del movimento paralimpico. Ciò sarà reso possibile attraverso testimonianze toccanti da parte di atleti e atlete paralimpici, nonché grazie al contributo di personalità di spicco provenienti dai mondi delle istituzioni, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

Alla presentazione hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto. Anche l’assessore comunale allo sport Giovanni Azzaro ha espresso il suo supporto all’evento.

Tra i rappresentanti delle forze armate, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, e l’ammiraglio ispettore Pasquale de Candia, direttore dell’Arsenale Militare Marittimo, hanno mostrato il loro coinvolgimento in questa iniziativa.

Infine, in collegamento virtuale, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha fornito ulteriori dettagli sull’importanza del Festival e le aspettative legate all’evento.La quarta edizione del Festival della cultura Paralimpica si preannuncia come un momento straordinario per promuovere l’inclusione e valorizzare le straordinarie storie di resilienza degli atleti paralimpici.

