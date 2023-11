“Se non lo licenzi saranno guai per te”, arrestato dai carabinieri 54enne

Nella scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Manduria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica locale, nei confronti di un uomo di 54 anni residente a Pulsano. L’uomo è sospettato di aver commesso il reato di estorsione.

L’indagine, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, è partita lo scorso marzo in seguito a accertamenti relativi a un atto intimidatorio perpetrato ai danni di un imprenditore. Quest’ultimo sarebbe stato costretto a licenziare uno dei suoi dipendenti, pena la minaccia di gravi conseguenze sia per lui che per il suo collaboratore.

È fondamentale sottolineare che la presunta responsabilità dell’indagato dovrà essere stabilita con una sentenza definitiva. Fino a quel momento, prevale la presunzione di innocenza.

AC