Foggia – Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Foggia. La notte scorsa, un individuo ha tentato di infiltrarsi nel seggio elettorale della scuola Parisi-De Sanctis, uno dei 147 seggi di Foggia. Il “Tentativo di intrusione al seggio di Foggia” è stato immediatamente interrotto grazie all’attenzione dei militari della Guardia di Finanza presenti sul posto.

Foggia: tentativo di intrusione nel seggio elettorale sventato dalla GdF

Alla vista delle Fiamme Gialle, l’intruso ha abortito il suo tentativo, dandosi alla fuga in maniera precipitosa.

Questo episodio riporta alla mente un altro fatto avvenuto qualche anno fa nello stesso seggio. Un cinquantenne era riuscito ad asportare la pistola d’ordinanza di un militare, mentre i compagni in servizio venivano derubati dei loro effetti personali. Le indagini dell’epoca condussero all’arresto del responsabile, grazie alle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza.

I cittadini di Foggia sono riconoscenti per la costante vigilanza delle forze dell’ordine, in particolare in questi momenti cruciali di espressione democratica.