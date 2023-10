Allerta gialla in Puglia: parchi e cimiteri chiusi a Lecce e Taranto a causa del forte vento

L’allerta gialla è stata diramata in Puglia a causa delle previste forti raffiche di vento che, a partire dalle ore 16 di giovedì, si protrarranno per le successive 48 ore, fino alle 16 di sabato. Tale fenomeno è attribuito a una bassa pressione localizzata sul Mediterraneo occidentale, la quale porterà una perturbazione che interesserà principalmente il Nord Italia e parti del Centro.

Secondo le previsioni del dipartimento della Protezione Civile, si prevede la possibilità di forti venti meridionali con possibili burrasche che colpiranno Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria e Marche, estendendosi successivamente verso altre regioni. Saranno inoltre presenti precipitazioni sparse e temporali nelle regioni nord-occidentali e centrali, estendendosi poi verso nord-est. Inoltre, ampi settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e l’intero territorio della Liguria sono in allerta arancione.

A Taranto, il Comune ha preso la decisione di chiudere fino al termine della giornata del 20 ottobre i cimiteri cittadini San Brunone e Santa Maria Porta del Cielo, insieme a giardini e parchi pubblici, come misura precauzionale.

Nel corso della giornata di venerdì 20 ottobre, anche i parchi cittadini di Lecce, tra cui Villa Comunale, Galateo, Campo Montefusco e Belloluogo, rimarranno chiusi per precauzione. Anche il cimitero sarà soggetto a chiusura.

Previsioni per venerdì indicano il transito di una perturbazione che colpirà principalmente le regioni del Centro-Nord. Il fronte perturbato si diramerà da una vasta area di bassa pressione in avanzamento dal Golfo del Leone verso il Nord Italia. Piogge intense e abbondanti coinvolgeranno gran parte del Nord e delle regioni Tirreniche, con fenomeni che potrebbero assumere anche carattere di temporale o nubifragio. Particolarmente colpiti saranno l’Alto Piemonte, la Liguria e l’Alta Toscana, con picchi previsti anche oltre i 100-150mm nelle prossime 24 ore, con possibili nuove criticità idrogeologiche. Anche le regioni dell’Alta Lombardia, Prealpi Venete e Alto Friuli-Venezia Giulia si preparino a picchi di precipitazioni vicini ai 100mm. Sabato, il fronte raggiungerà le regioni del Sud, portando con sé rovesci e temporali, soprattutto sul versante Tirrenico e in Puglia, con possibili fenomeni violenti, grandinate e vorticosi.

Restate aggiornati sulle condizioni meteo locali attraverso le fonti ufficiali.