San Donato di Lecce: La strada tra Maglie e Lecce è stata teatro di un tragico incidente, che ha portato via la vita di un giovane 22enne e ha gravemente ferito la sua compagna, al nono mese di gravidanza.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9 di mattina, vicino all’uscita tra Galugnano e Cavallino, in direzione Lecce.

San Donato: 22enne deceduto su Maglie-Lecce, fidanzata incinta gravemente ferita

Stando alle prime informazioni, i due giovani stavano viaggiando non lontano da un centro commerciale quando, per cause ancora da determinare, hanno perso il controllo del veicolo. Questo ha causato il ribaltamento della macchina sulla carreggiata.

Le squadre di soccorso del 118 sono giunte rapidamente sul posto. Nonostante gli sforzi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La ragazza incinta è stata trasportata d’urgenza al “Fazzi” di Lecce in codice rosso. Al momento, le sue condizioni sono segnalate come gravi.

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e stabilire le cause esatte dell’incidente. Mentre la comunità locale è scossa, si moltiplicano gli appelli alla prudenza sulle strade.

