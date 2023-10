Taranto – Controlli serrati in pieno centro e nella zona Taranto 2 mettono in luce serie irregolarità.

Nel cuore della città, un bar è finito sotto la lente d’ingrandimento della Squadra Amministrativa e degli ispettori dell’INPS. L’esito non ha lasciato spazio a dubbi: su tre dipendenti presenti, ben due non avevano un contratto regolare. Questa grave irregolarità ha portato a una sanzione di 2.500 euro per i titolari del locale.

Taranto: controlli in bar e cantiere rivelano irregolarità, sanzioni e indagini in corso

Ma i controlli non si sono fermati qui. Un cantiere edile impegnato nella ristrutturazione per la riqualificazione energetica di un palazzo, situato nella zona Taranto 2, ha destato sospetti. Durante la verifica, condotta insieme a personale dell’INPS e del Servizio SPESAL, i poliziotti hanno identificato una mancanza significativa: la documentazione relativa al ponteggio idraulico non era presente.

Il titolare dell’impresa, ora sotto pressione, è stato convocato negli Uffici di Polizia. Qui dovrà fornire quanto richiesto e chiarire le irregolarità riscontrate, altrimenti si esporrà a ulteriori conseguenze.

Questi episodi evidenziano quanto sia fondamentale per le attività tarantine rispettare le norme. Le autorità rimangono vigili, pronte a intervenire per garantire sicurezza e legalità.