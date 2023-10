Nell’incidente all’alba sulla linea Bari-Barletta, un tragico evento ha scosso la città di Bari. Questa mattina, precisamente alle ore 05:45, un uomo di circa 30 anni è stato colpito da un treno della Ferrotramviaria all’altezza della fermata Brigata Bari. Questa tratta ferroviaria, che collega Bari a Barletta, è stata teatro di un episodio ancora avvolto nel mistero.

Bari: incidente all’alba sulla linea Bari-Barletta, uomo investito da treno

La dinamica dell'”incidente all’alba sulla linea Bari-Barletta” non è ancora stata delucidata. Per ora, nulla esclude l’ipotesi di un tragico incidente o di un gesto volontario. Una cosa, tuttavia, è chiara: l’uomo, subito dopo l’accaduto, è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari.

Sul luogo dell’incidente all’alba sulla linea Bari-Barletta, non solo gli operatori del 118 si sono precipitati per fornire le prime cure, ma anche gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti rapidamente per effettuare i necessari rilievi.

La comunità di Bari resta in attesa di ulteriori dettagli, mentre l’attenzione si focalizza sul benessere del giovane coinvolto e sulla ricerca di risposte riguardo questo tragico incidente all’alba.