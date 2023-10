Ospedale San Cataldo – Fine lavori giugno 2024?

In una recente audizione presso la I Commissione Bilancio, il consigliere regionale Vincenzo De Gregorio (PD) ha fornito importanti aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori presso il nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto.

Attualmente, i lavori hanno raggiunto un significativo 87% del totale relativo al manufatto, dimostrando un costante progresso nell’ambizioso progetto. Sul cantiere sono attive 290 unità lavorative e 35 tecnici che lavorano incessantemente per portare a compimento questa fondamentale struttura.

Tuttavia, è emerso che l’obiettivo di completare i lavori entro il 30 giugno del 2024 è strettamente connesso all’avanzamento delle procedure di gara per l’acquisizione di attrezzature elettromedicali ed arredi. Al momento, otto di queste procedure sono identificate come elementi che potrebbero influenzare direttamente la conclusione dei lavori. Ad oggi, sono state bandite procedure per circa 55 milioni di euro su un totale di 104 milioni disponibili. Quattro di queste procedure sono già state aggiudicate, mentre altre due sono in fase di assegnazione.

Un aspetto cruciale da monitorare attentamente riguarda le cosiddette “riserve”, ossia le contestazioni che potrebbero impattare sui tempi e sul costo finale del progetto. La I Commissione si impegna a proseguire nell’analisi dettagliata dello stato di avanzamento dell’Ospedale San Cataldo di Taranto e a pianificare nuove audizioni a breve termine. Questi approfondimenti mirano a fornire indicazioni più precise riguardo alla conclusione dei lavori e all’eventuale entrata in esercizio della struttura, di cui Taranto e la provincia ionica hanno urgente bisogno.

L’impegno e la determinazione dimostrati dai professionisti coinvolti in questo progetto rappresentano un passo significativo verso l’attuazione di un servizio sanitario di eccellenza per la comunità locale. Ogni progresso segnalato rappresenta una speranza tangibile per una struttura che, una volta completata, andrà a migliorare in modo sostanziale la qualità dell’assistenza sanitaria nell’area.