Le pagelle dei calciatori del Taranto

Vannucchi 8 – Il Capitano capace di tutto, non solo di parare tutto, anche l’impossibile… ma di aprire un varco nella difesa avversaria e mettere il proprio attaccante nelle condizioni di fare gol. Cosa vogliamo di più?

De Santis, 6,5 – Lo abbiamo intervistato in sala stampa. E quando i calciatori vengono mandati a colloquiare con i giornalisti, nel post partita, è sicuramente perché il mister gli ha visti bene in campo. Anche per noi il ragazzo sta migliorando.

Antonini, 7 – Non credo gli si possa mai dare meno della sufficienza. Ed è sempre nelle azioni d’attacco. Ieri è lui a servire Cianci per il raddoppio.

Riggio, 6 – Sta emergendo sempre più il difensore che sappiamo. Presto dirigerà la difesa.

Mastromonaco, 6 – Quando si vince, per noi non ci sono mai insufficienti. Ma Mastro non è ancora quello dell’anno passato, anche se è sempre pronto a dire la propria sulla fascia.

Panico, 7 – Ci piacciono le sue incursioni ed ha talento. Bravo.

Ferrara, 6 – Non è ancora tornato ad essere il calciatore che conosciamo ma si fa trovare pronto.

Calvano, 7 – E’ chiamato a fare il play maker, non il suo ruolo. E lo fa egregiamente. Ma sa fare tanto altro sia nell’interdizione che come centrocampista di qualità e quantità. Si vede che ha giocato in serie A.

Romano, 7 – Molto presto farà gol con quel piede caldo che si sta ritrovando. Molto bene.

Capone, SV)

Zonta, 6.5 – Ieri molto meglio delle ultime prestazioni. Sta crescendo. Ma da lui ci attendiamo sempre qualcosa in più.

Papaserio, 6.5 – Un ragazzo che piace per la sua sfrontatezza: in pochi minuti ha creato tanto e quello che poteva finire anche con un gol se non fosse intervenuto maldestramente Fiorani.

Kanoute, 8+– Gol, carattere, movimento. Migliore in campo. (23’

Bifulco, 6 – Di incoraggiamento perché crediamo in lui.

Cianci, 7 – Fa gol, spiazza palle per i compagni e non era al top fisicamente. Bravo.

Fiorani, 6.5 – Bene, poteva far gol. Deve giocare di più, gli altri permettendo.