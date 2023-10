Concorso Regione Puglia: Bellomo (Lega) solleva gravi preoccupazioni

Il deputato della Lega, Davide Bellomo, ha espresso profonda preoccupazione in seguito alle recenti rivelazioni riguardanti un concorso apparentemente cucito su misura per stabilizzare 37 agronomi nella Regione Puglia. L’elenco dei vincitori, inizialmente tenuto nascosto in modo pretestuoso e successivamente divulgato con sospetta cautela, sembra includere molti individui associati ai rappresentanti autoproclamati della moralità, dai segretari del Partito Democratico di Foggia fino a candidati del Movimento Cinque Stelle nello stesso capoluogo.

In attesa che vengano fornite ulteriori informazioni su questa vicenda, Bellomo ha voluto sottolineare il duplice standard della sinistra, che sembra predicare bene ma agire in modo diametralmente opposto. Una situazione analoga, segnalata da un articolo di stampa, coinvolge i dirigenti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) a livello nazionale. Bellomo ha notato che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, attuale presidente dell’Anci, sembrerebbe non essere al corrente di nulla, un fatto che non sorprende considerando le circostanze.

Per Bellomo, sembra che per questi rappresentanti politici, le regole, le procedure, i concorsi e la legge valgano solo per una parte della popolazione, mentre vengono convenientemente ignorate per altri. È evidente una profonda disparità tra la retorica della sinistra e le sue azioni concrete, creando un clima di frustrazione e disillusione per i cittadini che si aspettano un comportamento etico e trasparente dai propri rappresentanti.

Come membro della Commissione Giustizia, Bellomo si impegna a seguire da vicino lo sviluppo di questa vicenda e a garantire che venga fatta piena luce sulle pratiche che sollevano legittimi dubbi in merito all’equità e all’integrità dei processi di selezione e di assunzione in Regione Puglia.