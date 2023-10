Ristoratore gambizzato nel suo locale a Taranto

Un ristoratore di 58 anni è stato vittima di un brutale attacco questa sera, poco dopo le 18, nel suo locale lungo la litoranea, a pochi chilometri da Taranto.

La vittima, il cui nome non è stato reso pubblico, è stata aggredita da tre individui, uno dei quali armato di pistola. L’aggressore ha aperto il fuoco, colpendo il ristoratore alla coscia. I malviventi sono fuggiti immediatamente, lasciando l’uomo gravemente ferito.

Fortunatamente, nonostante la gravità del ferimento, la vita del ristoratore non è in pericolo.L’aggressione si è consumata all’interno del locale, mentre la vittima si trovava al lavoro.

I tre aggressori hanno fatto irruzione e uno di loro ha sparato, colpendo il ristoratore alla gamba. Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove è attualmente in fase di recupero.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato indagini per identificare e arrestare i responsabili di questo vile attacco. Sul luogo del ferimento e in ospedale sono intervenuti gli investigatori della squadra Mobile e della squadra Volante, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e condotto una serie di rilevamenti. Inoltre, sono in corso analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, al fine di ottenere ulteriori dettagli sull’accaduto.