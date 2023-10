Bari – L’Italia batte con facilità Malta

Non era certo un compito difficile, comunque lo svolgono bene i ragazzi di Spalletti, al San Nicola di Bari.



Ora, nella classifica del Gruppo C, gli Azzurri sono secondi a pari merito con l’Ucraina, ma con una partita in meno, quella contro l’Inghilterra che disputeranno martedì.



Nell’altra partita del Gruppo C valido per la qualificazione agli Europei l’Ucraina supera la Macedonia del Nord per 2-0.

La classifica vede così l’Inghilterra in testa a 13 punti, Italia e Ucraina appaiate a quota 10, la Macedonia a 7 e Malta a 0. Italia e Inghilterra, che si affronteranno martedì, hanno giocato però una partita in meno.

Il match. L’Italia ha battuto Malta per 4-0 grazie alla rete di Bonaventura al 22esimo, alla doppietta di Berardi al 46esimo e al 63esimo e al gol di Frattesi al 93esimo.



Nella prima rete l’assist è di Kean, che anche nel terzo gol cerca di andare al tiro, tocca la palla in modo impreciso liberando involontariamente Berardi, che punisce il portiere maltese Bonello.

La partita è stata caratterizzata da numerose occasioni da gol per gli Azzurri. Al quarto minuto di gioco, Mancini ha colpito la traversa su calcio d’angolo. Al 28esimo minuto, Locatelli ha tentato il tiro su calcio d’angolo ma è andato fuori. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 2-0 per gli Azzurri.

Nella ripresa, al 60esimo minuto Kean ha servito Barella che ha crossato al centro dell’area. Il portiere maltese Bonello è uscito e ha liberato con i pugni. Due minuti più tardi Raspadori ha intercettato un tiro di Bonello, è arrivato fino alla linea del fondo e ha tentato un passaggio per Kean ma la difesa maltese ha respinto. Finale tutto azzurro e 4-0.