Nel cuore di Canosa di Puglia, la Guardia di Finanza di Barletta ha messo a segno un’importante operazione anti “pezzotto“, smantellando un nodo illegale di trasmissione dei canali Sky.

Canosa di Puglia: smascherato un nodo illegale di canali Sky

All’interno di un discreto locale, sono stati rinvenuti 5 computer ad alte prestazioni, 33 decoder e 12 encoder in perfetto stato di funzionamento.

La scoperta della centrale abusiva a Canosa di Puglia evidenzia la crescente problematica delle trasmissioni illegali, che compromettono l’industria televisiva a pagamento.

Canosa di Puglia: smascherato un nodo illegale di canali Sky

L’uso degli encoder, essenziali per la codificazione del segnale criptato, sottolinea l’avanzata capacità tecnologica dell’operazione illecita.

Il responsabile del locale è stato subito denunciato. Le indagini sono in corso per tracciare l’intera rete di distribuzione e individuare i clienti che beneficiavano di tale servizio non autorizzato.

Canosa di Puglia: smascherato un nodo illegale di canali Sky