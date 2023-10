Schianto in moto, nulla da fare per un centauro conosciuto in città

Un tragico incidente stradale ha portato via la vita del notaio Donato Narciso, 56 anni, di Brindisi. La drammatica fatalità si è consumata ieri mattina, intorno alle 11, all’interno della galleria di Martignano, una tangenziale nella provincia di Trento, dove il professionista era noto e aveva gestito uno studio professionale per diversi anni.

Il signor Narciso stava percorrendo la galleria a bordo della sua moto Ducati quando, in modo improvviso, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro una parete della galleria. La moto ha avuto un impatto leggero con un’auto, una Citroen C1.

Sfortunatamente, per il notaio Narciso la caduta sull’asfalto è stata fatale. Nel corso dell’incidente, ha perso il casco, subendo un impatto violento alla testa. Secondo le valutazioni mediche, è stata questa la causa immediata del decesso, che è avvenuto sul colpo. Nonostante i soccorsi tempestivi messi in atto dall’équipe sanitaria di Trentino Emergenza, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il conducente della Citroen C1 ha assistito impotente alla tragica scena, rimanendo miracolosamente illeso. Dopo lo shock, è stato trasferito in un ospedale della zona per ricevere l’assistenza necessaria.

Il notaio Donato Narciso lascia un vuoto indelebile nella comunità legale di Brindisi, dove era rispettato per la sua professionalità e dedizione. La sua improvvisa scomparsa è stata un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano. La notizia della sua morte è stata accolta con grande tristezza e sgomento da parenti, amici e colleghi.

