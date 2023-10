Giallorossi in campo al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama per la ripresa della preparazione nella settimana in cui verrà osservata la sosta per le Nazionali.

Ancora una volta il più veloce in Sprint

Note. In Lecce-Sassuolo, Almqvist ha raggiunto i 36.3 Km/h in sprint. Ancora una volta il più veloce.