Nelle giornate del 10, 11 e 12 ottobre, la città di Foggia diventerà un punto di riferimento per gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori di tutta la Puglia. La Polizia di Stato incontra i futuri studenti universitari a Foggia presso il Padiglione 71 del Quartiere Fieristico, in occasione dell’evento “ORIENTA PUGLIA- ASTER PUGLIA”.

Foggia: la Polizia di Stato presente all’evento “ORIENTA PUGLIA – ASTER PUGLIA” per i futuri studenti universitari

L’evento rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di interfacciarsi direttamente con le più importanti istituzioni legate alla formazione. Questo incontro si presenta come un momento cruciale per ponderare e decidere sul futuro percorso di studi universitari.

Il personale dell’Ufficio Concorsi della Questura di Foggia sarà disponibile per fornire dettagli sui concorsi pubblici della Polizia di Stato.

Foggia: la Polizia di Stato presente all’evento “ORIENTA PUGLIA – ASTER PUGLIA” per i futuri studenti universitari

I ragazzi potranno anche assistere a dimostrazioni pratiche offerte dal personale della Polizia Scientifica, della Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Reparto Mobile e del Reparto Volo, offrendo una panoramica completa sulle diverse attività della Polizia di Stato.

A rendere l’evento ancora più speciale, la pluridecorata campionessa di scherma e atleta delle Fiamme Oro, Martina CRISCIO, sarà ospite della Polizia di Stato, condividendo le sue esperienze e ispirando i giovani partecipanti.

Foggia: la Polizia di Stato presente all’evento “ORIENTA PUGLIA – ASTER PUGLIA” per i futuri studenti universitari