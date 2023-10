Con Taranto 25 sport e Scuola insieme in un “Un gioco di… squadre”!

Per una sera tantissimi atleti e atlete di tutte le età, appartenenti a 44 associazioni e società sportive del territorio, con il loro allenatori e presidenti hanno gioiosamente invaso il “Cortile dei Pescatori”, la piazza principale del centro commerciale “Porte dello Jonio”, facendo “Un gioco di… squadre”!

È il grande evento che, con il patrocinio del Comune di Taranto, della BCC di San Marzano e di Taranto Cruise Port, è stato organizzato da Taranto25 e dal Centro commerciale “Porte dello Jonio” nell’ambito del Protocollo d’Intesa che prevede anche interventi a supporto delle realtà sportive e sociali del territorio.

Questo è ormai diventato un appuntamento tradizionale per la città che vede riunirsi le associazioni e società sportive locali delle quali Taranto25 sosterrà, mediante accordi di partnership, le attività nella prossima stagione, tra queste 10 che partecipano al progetto “Atleti in Classe, capitale sociale” finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0; tra le 44 realtà sportive molte sono riconferme nell’ambito di un rapporto consolidato, la più famosa è sicuramente la Prisma Volley intervenuta all’evento, ma ci sono anche tante new entry.

Ha fatto gli onori di casa Mauro Tatulli, Direttore del centro commerciale Porte dello Jonio, che introducendo l’evento, presentato dai giornalisti Matteo Schinaia e Alfredo Ghionna, ha annunciato: «quest’anno, anche grazie alla partecipazione di Decathlon, Porte dello Jonio ha donato simbolicamente al presidente di ogni associazione sportiva un oggetto attinente lo sport praticato, così alla Prisma Volley un pallone da pallavolo, e via via con le altre, un gesto beneaugurale per la nuova stagione sportiva!»

«Prosegue il nostro rapporto sinergico con Taranto 25 che – ha poi detto Mauro Tatulli – ci permette di dimostrare che Porte dello Jonio è un luogo non solo ludico, ma che si dedica al territorio valorizzandolo sotto ogni aspetto da quello culturale, sociale a quello sportivo».

Prendendo la parola Fabio Tagarelli, presidente di Taranto 25, visibilmente emozionato ha sottolineato come «all’inizio abbiamo sostenuto 14 associazioni sportive, l’anno scorso 28 e oggi sono 44! Il sogno di pochi amici che quattro anni fa costituirono Taranto 25 è diventata una solida realtà, in grado di contribuire concretamente allo sviluppo della comunità in cui operiamo come professionisti e imprenditori, ma soprattutto viviamo con le nostre famiglie. Eravamo una ventina, oggi siamo oltre 50, e non è solo una crescita numerica».



«Infatti all’inizio Taranto 25 – ha poi spiegato Fabio Tagarelli – era attiva principalmente nell’ambito sportivo sostenendone l’associazionismo, mentre oggi sul territorio abbiamo costruito una serie di partnership e collaborazioni con il mondo accademico dell’università, con quello della scuola e con quello dell’imprenditoria in diversi settori. Il leit motiv è sempre quello di contribuire alla crescita culturale e sociale della comunità e di sostenere i tantissimi talenti che esprime in tutti gli ambiti».

«Ora Taranto 25 – ha concluso il Presidente Fabio Tagarelli – sta realizzando un nuovo step del suo progetto: mettere in connessione questi settori, farli “mecciare” tra loro, per usare una parola di moda, in modo da creare sul territorio una rete virtuosa di realtà che possono sembrare lontane, ma che, anche grazie a Taranto 25, si mettono a sistema a favore della comunità. Oggi qui vediamo un esempio, con le associazioni sportive con cui abbiamo una partnership, che incontrano e si confrontano con i professori di educazione fisica degli istituti scolastici con cui collaboriamo. Ed è solo l’inizio: siamo rimasti sognatori, e siamo sempre più convinti che così 1 + 1 + 1 non fa 3, ma fa 6, e forse anche 9!»

È poi intervenuto Paolo Pro, Responsabile Crediti BCC San Marzano che, guardando la affollata platea di ragazze e ragazzi ho detto: «come azienda fortemente radicata sul territorio non possiamo non essere vicini e sostenere queste realtà, perché questi giovani sono il nostro futuro migliore: hanno una vita regolare e un’alimentazione sana, vivono lo sport con i suoi valori positivi, imparando il “gioco di squadra” che significa rispetto dei ruoli e delle regole. Forse domani lasceranno la pratica sportiva, ma porteranno sempre con loro la lezione dello sport arricchendo la comunità».

Concludendo la manifestazione l’assessore comunale allo Sport Gianni Azzaro ha lodato l’azione di Taranto 25 che è perfettamente in linea e supporta l’azione dell’Amministrazione Melucci che intende riunire le forze sane e propositive della comunità tarantina, unendone le energie per operare il vero cambiamento e costruire una Taranto Migliore.

Queste le associazioni e le società sportive con cui Taranto 25 ha sottoscritto un accordo di partnership: Onda Buema Cademy, Prisma Volley Maschile, Cus Jonico Basket Taranto, ASD Pattinaggio artistico Taranto, Feder club Taranto Pattinaggio, ASD New Orchidea, ASD Dinamo Basket Taranto. Scherma Taranto, AS Taranto Canoa, Polisportiva Vogatori Taras, ASD Atletica l’Amico-Cras Taranto, ASD Action Karate Academy Pulsano, Boys Taranto Basket, A.S. Eden Boys Statte, ASD Tritons Taranto, Giovani Cryos SSDARL, AS Real Taras, Virtus Taranto Calcio, Taranto Boys 1996, Gruppo sportivo Delfino Taranto, New Taranto Calcio a 5, Support_o – Virtus Basket, ASD Triathlon Taranto, Dribbling Academy, Quero-Chiloiro, Vibrotek Volley, Asd Sparta Taras, Ideal Talsano Volley, Vespe Football Americano, Meridiana, Asd Basket e sport Talsano, ASD Windsurfing Club Taranto, ASD Footbal Club Dellisanti, Taranto Sportiva, Polisportiva Sant’Egidio, Rainbow Crispiano Volley, Amatori Rugby, ASD Step Up Academy, ASD Shingitai Karate-Do Basile Taranto, Oratorio e Circolo ANSPI Chiesa Sacra Famiglia, Oratorio e Circolo ANSPI Chiesa Spirito Santo, Oratorio e Circolo ANSPI Chiesa Angeli Custodi, Oratorio e Circolo ANSPI Chiesa Don Massimiliano Kolbe, Oratorio e Circolo ANSPI Chiesa Corpus Domini,