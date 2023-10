Luca Palamara presenterà il Libro “Lobby & Logge” al Castello Episcopio il 13 Ottobre

Il 13 ottobre, presso il suggestivo scenario del Castello Episcopio, l’ex magistrato Luca Palamara presenterà il suo libro “Lobby & Logge”. Questo evento segna l’inizio di una minirassegna organizzata dall’Associazione Produzione Italia e dall’assessorato alla cultura e istruzione del Comune di Grottaglie, con la preziosa direzione artistica della conduttrice e giornalista tv Manila Gorio.

La rassegna, che si snoderà tra ottobre e dicembre, prevede tre appuntamenti nei comuni più suggestivi della Puglia, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi storici e architettonici della regione. I protagonisti saranno autori di spicco nel panorama letterario italiano, i quali con le loro opere hanno contribuito a dare lustro alla narrativa e alla saggistica del Paese.

Il secondo appuntamento, in programma per il 18 novembre, vedrà il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, affrontare il tema attualissimo dei superbatteri. Attraverso la presentazione del suo libro “I Superbatteri”, scritto in collaborazione con la giornalista Paola Arosio, Pregliasco ci guiderà in un viaggio coinvolgente alla scoperta del fenomeno dell’antibiotico resistenza.

A chiudere la rassegna, il 16 dicembre, ci sarà Federico Palmaroli, noto per la sua sottile ironia e la satira dissacrante. Egli è l’ideatore di una delle pagine social di maggior successo, “Le più belle frasi di Osho”.

L’assessore, Antonio Vinci, sottolinea come questi incontri letterari offrano al pubblico l’opportunità di scoprire libri di recente pubblicazione e di autori affermati, toccando al contempo argomenti di grande attualità. Questa proposta culturale si affianca alla stagione teatrale, che quest’anno si preannuncia particolarmente ricca di spettacoli capaci di divertire, commuovere e stimolare la riflessione.